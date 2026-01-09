Haberler

Premier Lig'de lider Arsenal, Liverpool ile golsüz berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, sahasında Liverpool ile 0-0 berabere kaldı. İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı mücadele, golsüz sona ererken, Arsenal beş maçlık galibiyet serisine son verdi ve 49 puanla liderliğini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, sahasında Liverpool ile 0-0 berabere kaldı.

Premier Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Arsenal ile Liverpool, Emirates Stadı'nda karşılaştı.

İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı mücadele, golsüz sona erdi.

Beş maçlık galibiyet serisi sona eren ve puanını 49 yapan Arsenal, Manchester City ile Aston Villa'nın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Üst üste üçüncü beraberliğini alan 4. sıradaki Liverpool ise 35 puana çıktı.

