Arsenal, Manchester United'ı Deplasmanda Yendi
İngiltere Premier Lig'in açılış maçında Arsenal, Old Trafford'da Manchester United'ı Riccardo Calafiori'nin 13. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 mağlup etti. Milli kaleci Altay Bayındır, Manchester United'da maça ilk 11'de başladı.
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal, deplasmanda Manchester United'ı tek golle geçti.
Old Trafford Stadı'na konuk olan Londra ekibi, Riccardo Calafiori'nin 13. dakikadaki kafa golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Milli kaleci Altay Bayındır, Manchester United'da karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor