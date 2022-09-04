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Arsenal'i "Şeytan" çarptı! Manchester United, Premier Lig'de bu sezon ilki başardı

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United, sahasında Arsenal'i 3-1 mağlup etti. Rashford, 2 gol ve 1 asistle karşılaşmaya damgasını vururken Kırmızı Şeytanlar, bu sezon ligde Arsenal'i yenen ilk takım oldu.

Manchester United ile Arsenal, Premier Lig'in 6. haftasında Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

RASHFORD DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Antony, 66, ve 75. dakikada Rasford kaydetti. Ligde oynadığı ilk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Manchester United son 4 maçını da kazanarak puanını 12'ye yükseltti ve 5. sıraya yerleşti.

Arsenal'i 'Şeytan' çarptı! Manchester United, Premier Lig'de bu sezon ilki başardı

Arsenal'i 'Şeytan' çarptı! Manchester United, Premier Lig'de bu sezon ilki başardı

ARSENAL'E İLKİ YAŞATTILAR

Premier Lig'e bu sezon Arteta yönetiminde fırtına gibi başlayarak 5'te 5 yapan Arsenal ise Manchester United'a kaybederek, ilk yenilgisini aldı.

Arsenal'i 'Şeytan' çarptı! Manchester United, Premier Lig'de bu sezon ilki başardı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Manchester United Spor Haberler

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