Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in hayali gerçek oluyor! Sezon sonunda yolcu

Arsenal, Galatasaray forması altında sergilediği performansla fark yaratan Sacha Boey'i renklerine bağlamak istiyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda Premier Lig'de oynama hayali kurduğunu belirten Boey, sezon sonunda İngiltere'nin yolunu tutabilir.

"HAYALİM PREMIER LİG"

Sacha Boey geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hayalim Premier Lig'de oynamak bunu hiçbir zaman gizlemedim. Yakından takip ettiğim bir lig ve özelliklerimin de oraya uygun olduğunu düşünüyorum. Benim için bu yaz bazı Premier League takımlarından Galatasaray'a teklifler oldu. Arsenal ve Galatasaraylı yetkililer arasında görüşmeler oldu ama resmi bir teklif olmadı bildiğim kadarıyla. Benim için ilgi var ama teklif yok ise üzerinde durmanın da bir anlamı yok. Benimle ilgilenenler takımlar arasında Marsilya da vardı. Bir Parisli olarak elbette PSG'i destekliyorum, bu kaçınılmaz. Javier Pastore'nin hayranıydım." ifadelerini kullanmıştı.

1 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol katkısı verdi.