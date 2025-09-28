Haberler

Arsenal'e 90+6'da hayat öpücüğü

Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal, Newcastle United deplasmanında 1-0 geride olduğu karşılaşmada 84 ve 90+6'da attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan maçı konuk ekip Arsenal, 2-1'lik skorla kazandı.

ARSENAL'A 90+6'DA 3 PUAN

Ev sahibi Newcastle United, Nick Woltemade'nin 34. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda baskısını artıran Arsenal, 84. dakikada Mikel Merino ile skoru 1-1 yaptı. Maçta son sözü yine Arsenal söyledi. Karşılaşmanın 90+6'ncı dakikasında kullanılan köşe vuruşunda sahneye çıkan Gabriel düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi ve maçı 2-1 kazandırdı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United, sahasında Nottingham Forest'i ağırlayacak. Arsenal ise West Ham United'i konuk edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
