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Arsenal, deplasmanda Brentford'u 1-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Brentford'u 1-0 yenerek liderliğe yükseldi. Mikel Arteta'nın takımı, galibiyeti 89. dakikada Kai Havertz'in attığı golle elde etti. Chelsea ise deplasmanda Newcastle United'a 4-1 mağlup oldu.