Arsenal'den transferde çılgın atak! N'Golo Kante'ye imza attırmak için harekete geçtiler - Haberler

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Arsenal'den transferde çılgın atak! N'Golo Kante'ye imza attırmak için harekete geçtiler

Haberler.com - Spor
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Arsenal, Chelsea forması giyen N'Golo Kante'yi transfer etmek için girişimlere başlıyor. Maviler ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Fransız yıldız geçen sezon yaşadığı sakatlıklarla dönem dönem sahalardan uzak kalmıştı. Chelsea'nin bu sakatlıkları göz önünde bulundurarak Kante için gelecek makul bir teklifi kabul edebileceği belirtildi.

Manchester City'den Gabriel Jesus'u kadrosuna katan Arsenal, transferde hız kesmiyor. Londra temsilcisinin yeni hedefi Chelsea'den N'Golo Kante.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Sporx'in Daily Star'dan aktardığı habere göre, Arsenal'ın Chelsea ile 1 yıl sözleşmesi kalan N'Golo Kante için girişimlerde bulunacağı belirtildi. Haberde Chelsea'nin son birkaç yıldır ara ara yaşadığı sakatlıklar ve sözleşmesinin 1 yıl kalmasından dolayı gelecek olan makul bir teklife onay verebileceği ifade edildi.

"O BİZİM SALAH'IMIZ"

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise daha önce oyuncusunu, "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz" ifadeleriyle anlatmıştı. Tuchel'in bu sözleri oyuncunun kolay kolay gönderilmesine izin verilmeyeceği olarak da yorumlandı.

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