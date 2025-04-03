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Arsenal'da Gabriel Magalhaes Sezonu Kapattı

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Brezilyalı defans oyuncusu Gabriel Magalhaes, Fulham maçında yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle sezonu kapatma kararı aldı. Ameliyat olacak ve yeni sezon için iyileşme sürecine başlayacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Gabriel Magalhaes, sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen salı günü Fulham'a karşı oynanan maçta Gabriel Magalhaes, hamstring sakatlığı yaşadı ve ameliyat olması gerekiyor. Gabriel, önümüzdeki günlerde hamstring sakatlığından dolayı cerrahi müdahale geçirecek ve hemen iyileşme ve rehabilitasyon programına başlayacak. Hedef, gelecek sezonun başlangıcına hazır olması olacak." denildi.

Brezilyalı defans oyuncusu, Arsenal'in bu sezon Premier Lig'de oynadığı 30 maçın 28'inde ilk 11'de yer aldı.

Arsenal, Premier Lig'de 61 puanla lider Liverpool'un 12 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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