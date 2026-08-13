Fabregas: Arsenal Maçında Olumlu Sinyaller

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Como 1907'nin teknik direktörü Cesc Fabregas, birçok yeni oyuncu katılmasına karşın Arsenal karşısında takımın olumlu yönlerinin öne çıktığını söyledi.

İspanyol teknik adam, normal süresi 1-1 biten ve penaltı atışlarıyla 4-3 kaybettikleri Arsenal maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Takımının cesaretini, hırsını ve dayanıklılığını çok beğendiğini belirten 39 yaşındaki teknik adam, "Bugün sahada çok daha hazır, ne yapacağını çok daha iyi bilen bir takım vardı. İstediğimiz oyunu tam olarak sergileyemesek de topla daha iyi olmak istiyoruz, önde baskıyı kesinlikle geliştirmek istiyoruz. Takıma birçok yeni oyuncu katıldı. Bu yüzden bugün olumsuz şeylerden çok olumlu şeylerin olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Fabregas, 6 yıl içinde olmayı planladıkları yere kulüp olarak 2,5 yılda geldiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Büyümeye ve bu genç oyuncuları geliştirmeye devam etmeliyiz. Bugün ilk 11'de başlayan oyuncuların yaşları 19-23 arasındaydı. Kadronun yüzde 90'ı neredeyse 21 yaş altı takımı gibiydi, ikinci yarıda 4-5 genç oyuncu daha girdi. Maça hazırlandık ama asıl mesele Arsenal ile karşılaşmanın yarattığı duyguları nasıl yönetecekleri. Bazen bu zordur. Arsenal'ın Real Madrid'i 3-0 yendiği maçta buradaydım, çocuk oyuncağı gibi göstermişlerdi. Bugün oynadığımız seviye işte bu."

Fabregas, yeni transferleri Trevoh Chalobah ile ilgili soruya, "Takım arkadaşlarıyla harika bir performans sergiledi. Karakter gösterdi, saklaması gerektiğinde topu tuttu, ikili mücadelelerde güçlüydü, takımı yönlendirdi. Onu bu yüzden getirdik. Trevoh bize istikrar, deneyim, fiziksel güç ve kalite katacak. Ondan beklentimiz yüksek." yanıtını verdi.

İspanyol çalıştırıcı, eski takımı Arsenal'ı nasıl bulduğu yönündeki soru üzerine, "Gerçekten inanılmaz. Kulübü tebrik etmek lazım. Arsenal'ın özellikle zor dönemlerde yaptıkları şeylerin başka yerde örneği yok. Mikel Arteta ile de konuştum, geçen yıl Şampiyonlar Ligi maçına geldiğimde Andrea Berta ile de konuştum. Bütün kulübü sabırları, plana sadık kaldıkları için tebrik ediyorum. Bugün futbolda eksik olan şey tam olarak bu. Görüyorsunuz 3 maç kaybeden teknik direktörü değiştiriyorlar, biri farklı bir tarzda, diğeri başka bir tarzda oynatıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA