ArsaVev, Hatay Voleybol Takımı'na Destek Verdi

GAYRİMENKUL sektöründe yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan arsaVev, isim sponsoru olduğu Hatay Voleybol Takımı'na 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda oynadıkları maçta destek verdi.

Maç öncesinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren'e ziyaret gerçekleştiren arsaVev yönetimi, ardından Hatay Valiliği'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı. Kutlamalardan sonra arsaVev yönetimi, arsaVev Hatay Voleybol Takımı'nın Sibanet Kozan İmamoğlu Spor ile yaptığı maçı yerinde izledi.

arsavev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, burada yaptığı açıklamada, "Biz, son üç yıldır kadın sporlarına çok yoğun bir şekilde destek veren bir şirketiz. Kadının iş gücüne katılımı bizim için çok değerli. Çünkü ülkemiz artık yaşlanıyor ve kadının iş gücüne katılımının ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu doğrultuda yıllardır hem ülkemizde Fenerbahçe Kadın Takımlarına hem de uluslararası bazı kadın futbol takımlarına sponsor oluyor, destek veriyoruz. Ancak Hatay hikayesi bambaşka bir hikaye. Hatay Kadın Voleybol Takımı, depremde sekiz oyuncusunu kaybetti. Kalan oyuncuların birçoğu ise annesini, babasını veya yakınlarını yitirdi. Şehir baştan aşağı yeniden inşa ediliyor ve bu süreçte morale büyük ihtiyaç var. Bu kızlarımız Türkiye'ye ve Hatay'a umut, moral oldu. Bize bu sponsorluk teklifi geldiğinde bir an bile düşünmeden, hemen destek olma kararı aldık. Çok başarılı bir başlangıç yaptık ve güzel bir şekilde ilerliyoruz. Şu anda ligde averajla ikinci sıradayız. Bugünkü maçtan da başarılı bir sonuç gelirse liderliğe yükseleceğiz. Biz gerekli desteği veriyoruz, kızlarımız da sahada gerekeni yapıyor. Aynı zamanda şehirden de büyük destek alıyoruz. Hatay'da voleybola olan ilgi de giderek artıyor. Bu durum hem sporun hem de şehrin yaralarının sarılmasına katkı sağlıyor. Avrupa Birliği Cinsiyet Eşitliği Örgütü'nün de Türkiye imzacısıyız. Kadının olduğu her alanda Arsavev olarak var olmaya devam edeceğiz. Umuyoruz ki her yıl bu sponsorluklarımızı ve desteklerimizi daha da büyüterek sürdüreceğiz. Bugün de umarım güzel, centilmence bir maç olur ve iki takıma da başarılar diliyorum" dedi.

Hatay Voleybol Kulübü Başkanı ve Antrenörü Mehmet Bekmez ise "Şehrimiz çok büyük, kara bir gün yaşadı. Sonrasında oldukça zor dönemlerden geçtik. Spor, bizim için adeta tutunma noktamız ve motivasyon kaynağımız oldu. Özellikle deprem sonrasında yaşadığımız o derin hüznü bir nebze olsun unutmamızı sağladı, bize meşgale ve moral verdi. Çocuklarımızın spora bağlanması, hayata yeniden tutunmaları bu süreçte çok değerliydi. Bu nedenle Arsavev'e teşekkür ediyorum. Onların desteği sayesinde büyük bir hedefimiz oluştu. Hem şehrimize yeniden bir milli lig takımı kazandırmak hem de çocuklarımızı sporla buluşturmak istiyoruz. Bugün, hem kulübümüz hem şehrimiz hem de ülkemiz için çok önemli bir gün. Atatürk'ün bize emanet ettiği bu şehirde sahaya çıkıyoruz. Bu özel günle maçımızın aynı güne denk gelmesi bizi ayrıca mutlu etti" diye konuştu.

Hatay Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Yıldız Begüm Kanat da "Şu anda sahada yalnızca bir voleybol maçı oynamıyoruz. Bizim için bu karşılaşma, sıradan bir maçtan çok daha fazlası. 26 yıllık voleybol hayatımda ilk kez bu kadar duygusal bir maça çıkıyorum. Takım olarak çok yoğun bir ruh hali içindeyiz. O günleri unutmadan, onların anısına bir şeyler yapmak istiyoruz. Her maçta, buranın halkı için iyi bir şey yaptığımızı hissediyoruz. İnsanlardan gelen tepkiler de bunu doğruluyor: 'İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız, iyi ki bize yeniden normal bir hayat hissi verdiniz' diyorlar. Üzerinden üç yıl geçti ama Hatay henüz depremin etkilerini tamamen atlatabilmiş değil. Buraya geldiğimizde şehrin durumunu bir kez daha yakından görmüş olduk. Takım olarak hedefimiz birinci lige yükselmek. Bunu da aynı inanç ve azimle başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

SEKTÖRDE EZBER BOZAN MARKA: ARSAVEV

arsaVev, 2017 yılından bu yana faaliyet gösteren, inovatif gayrimenkul yatırımları alanında Türkiye'nin öncü markalarından biriolarak sektörde 'Konut Getirili Arsa Modeli' ile ezber bozan bir yaklaşım sunuyor. arsaVev, gayrimenkulün erişilebilirliğini artırmayı hedeflerken aynı zamanda yatırımcısına yüksek kazanç sağlayacak özgün çözümler üretirken geliştirdiği projelerle hem sektöre yeni modeller kazandırdı hem de vatandaşların gayrimenkul sahibi olmasını kolaylaştırdı. Bugüne dek 5,6 milyon metrekare arsa satışı gerçekleştiren arsaVev, yaklaşık 20 bin kişiyi yatırımcı yaparak Türkiye çapında güçlü bir topluluk oluşturdu.