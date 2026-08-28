Arpalı'da Spor Tesislerine Kapsamlı Yenileme

Bayburt'un Arpalı beldesinde spor tesislerinin yenilenmesi için kapsamlı çalışma başlatıldı. Projeyle tesislerin daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi, sporcular ile vatandaşlara daha iyi imkanlar sunulması planlanıyor.

Yenileme çalışmaları kapsamında 500 kişilik tribün ve soyunma odaları, modern fitness salonu, bireysel sporlar salonu ve sporcu dinlenme odaları yapılacak. Tesiste ayrıca kafeterya alanı oluşturulacak.

Projeyle mevcut voleybol ve basketbol sahaları da yenilenirken, tesisin aydınlatma sistemleri modernize edilecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Arpalı'daki spor tesisleri, farklı branşlarda kullanılabilecek daha kapsamlı ve modern bir yapıya kavuşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı