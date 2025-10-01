Arne Slot'tan Okan Buruk'a olay hareket

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek evindeki 8 maçlık Şampiyonlar Ligi galibiyet hasretine son verdi. Osimhen'in penaltı golüyle gelen tarihi zafer, sarı-kırmızılı camiada büyük sevinç yarattı.

SLOT'UN HAREKETİ TEPKİ ÇEKTİ

Maç sonu ortaya çıkan görüntüler ise kısa sürede viral oldu. Söz konusu görüntülerde, Liverpool teknik direktörü Arne Slot'un, oyuncularını tebrik etmek için girdiği sahada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un elini sıkmadığı ve görmezden geldiği görülüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Galatasaray taraftarları Slot'un bu tavrına tepki gösterirken, "Sanırım sindiremedi" şeklinde yorumlar yapıldı.