Arne Slot'tan Okan Buruk'a olay hareket

Arne Slot'tan Okan Buruk'a olay hareket
Arne Slot'tan Okan Buruk'a olay hareket
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında evinde Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Maç sonrası Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un elini sıkmaması sosyal medyada büyük tepki çekti. Galatasaray taraftarları Slot'un bu tavrını "Sindiremedi" şeklinde yorumladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek evindeki 8 maçlık Şampiyonlar Ligi galibiyet hasretine son verdi. Osimhen'in penaltı golüyle gelen tarihi zafer, sarı-kırmızılı camiada büyük sevinç yarattı.

SLOT'UN HAREKETİ TEPKİ ÇEKTİ

Maç sonu ortaya çıkan görüntüler ise kısa sürede viral oldu. Söz konusu görüntülerde, Liverpool teknik direktörü Arne Slot'un, oyuncularını tebrik etmek için girdiği sahada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un elini sıkmadığı ve görmezden geldiği görülüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Galatasaray taraftarları Slot'un bu tavrına tepki gösterirken, "Sanırım sindiremedi" şeklinde yorumlar yapıldı.

