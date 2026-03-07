Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, FA Cup 5.Tur maçında Wolverhampton'ı 3-1 yenerek bir üst tura çıktı. Liverpool teknik direktörü Arne Slot, maç sonunda TNT Sports'a açıklamalarda bulunarak salı günü İstanbul'da oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili konuştu.

"TOP BİZDEYKEN ÇALDIKLARI ISLIKLAR..."

Galatasaray deplasmanında mücadele edecek olmaları hakkında konuşan Slot, "Galatasaray Stadyumu'nda oynamak gerçekten zorlayıcı bir ortam. Maçın başından sonuna kadar inanılmaz derecede yoğun. Top bizdeyken çaldıkları ıslıklar... Ama iyi olan şey, biz de kendi sahamızda oynayacağız ve Galatasaray için de burası zorlayıcı olacak." dedi.

"HİÇBİR DEPLASMANA BENZEMİYOR!"

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Galatasaray deplasmanındaki atmosfer, oynadığım hiçbir deplasman maçına benzemiyor! Daha önce oynadığım tüm deplasmanlardan farklı kılıyor orayı... Çok zor bir ortam!" ifadelerini kullandı.