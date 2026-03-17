Arne Slot: Galatasaray ile oynamak için sabırsızlıkla bekliyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın TSİ 23.00'te Anfiled Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek İngiltere temsilcisi Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın son durumu hakkında bilgi veren Arne Slot, sakatlığı devam eden Alexander Isak'ın yarınki mücadelede forma giyemeyeceğini, Joe Gomez'in durumunun ise maç saatinde belli olacağını açıkladı.

'YARIN AKŞAM TARAFTARLAR BİZİ DESTEKLEYECEK'

Galatasaray ile bu sezon iki kez karşı karşıya geldiklerini ancak ilk defa kendi sahalarında oynayacaklarını ifade eden Hollandalı teknik adam, "Galatasaray ile bu sezon iki kez oynadık ve kaybettik. Ancak ilk kez kendi sahamızda oynayacağız. Yarın akşam taraftarlar bizi destekleyecek" şeklinde konuştu.

'BİZİ İKİ DEFA YENMELERİNİN NEDENİ KENDİ SAHALARINDA OYNAMALARI DEĞİL'

Takımının iç sahada daha güçlü olduğunu söyleyen Arne Slot, "Deplasman veya evde oynama arasında bir fark varsa bunu yarın göstereceğiz. Kendi sahamızda çok daha güçlüyüz. Çok iyi şeyler için Şampiyonlar Ligi'nde bulunduğumuz yeri hak ediyoruz. Çeyrek finale kalmayı hak eden bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bizi iki defa yenmelerinin nedeni kendi sahalarında oynamaları değil. Çok iyi oynadılar. Çok sert ve ciddi maçlardı. Sonucu ayrıntılar belirledi. Bu ayrıntılarını düşünerek çok daha iyi hazırlanacağız. Bunları kendi lehimize çevireceğiz" dedi.

'GALATASARAY İLE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'

Baskı hissettiklerine değinen 47 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Hepimiz baskıyı hissediyoruz. Çok güzel bir kulüpte çalışıyorum, harika bir tarihe sahip. Çeyrek finale kalabileceğimize inanıyorum. Bir baskı var ama bu iyi bir şey. Bu baskıyı kucaklıyoruz ve yarın Galatasaray ile oynamak için sabırsızlıkla bekliyoruz" yorumlarında bulundu.

'İKİ KEZ KARŞILAŞTIĞIMIZ RAKİBİ TANIYORUZ'

Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu söyleyen Arne Slot, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk maçta penaltımızı VAR iptal etti. Bazen sonuçlandıramadığımız ataklar oldu. Ancak bu sadece bizimle ilgili değil. Galatasaray her topun üzerine büyük bir mücadele gösterdi. Genelde Süper Lig'in en üstündeler ve Avrupa'da çok iyi başarıları var. Taraftar desteğiyle birleşince iki kez bu sonuca yol açtı. Çok iyi savunmacıları var. Davinson Sacnhez oynamayacak ama sizin 11'den fazla iyi oyuncunuz var. Gol atmamız gerektiğini biliyoruz. Bu çok kolay değil. İki kez karşılaştığımız rakibi tanıyoruz. Yarın tüm mücadeleyi ortaya koyarak bunu başaracağız."

'GALATASARAY MAÇININ ÖNEMİNİ HİSSEDİYORUZ'

Bir sonraki maçın her zaman en önemlisi olduğunu ifade eden Slot, "Her zaman en önemli maç bir sonraki. Böyle deyince çok basit oluyor. Galatasaray maçından sonra Brighton ile oynayacağız. Ancak Galatasaray maçının önemini hissediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finali söz konusu. Benim için de özel bir şey olacak. Çünkü ilk defa bunu başaracağım" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı