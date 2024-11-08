Arnavutluk'ta Tekvando Şampiyonası: Türkiye 1 Altın ve 2 Bronz Madalya Kazandı

Arnavutluk'ta devam eden Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da gerçekleştirilen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde kızlar kategorisinde 7 sıklette müsabakalar gerçekleştirildi.

Kızlar 29 kiloda Elif Mutlu altın madalya kazanırken, aynı kiloda Ecrin Aydoğdu ile 41 kiloda İrem Örül bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, ikinci gün sonunda 4 altın ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Madalyalarımıza ikinci günde de devam ettik. Bugün de Arnavutluk'ta bayrağımızı göndere çektirmeyi ve İstiklal Marşımızı söyletmeyi başardık. Kazandığımız madalyalarda emeği geçen herkesi kutluyorum. Şampiyonanın son gününe de iyi bir nokta koyarak Türkiye'ye en iyi şekilde dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyon yarın tamamlanacak.