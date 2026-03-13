Duplantis, sırıkla atlama dünya rekorunu 15. kez kırdı
İsveçli sırıkla atlama sporcusu Armand Duplantis, Mondo Classic Şampiyonası'nda 6,31 metrelik atlayışı ile dünya rekorunu 1 santimetre geliştirerek 15. kez bu unvana sahip oldu.
Erkekler sırıkla atlama kariyerinde 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan İsveçli atlet Armand Duplantis, ülkesindeki organizasyonda 6,31 metrelik derecesiyle 15. dünya rekorunu kırdı.
İsveç'teki IFU Arena'da düzenlenen Mondo Classic Şampiyonası'nda yarışan Duplantis, 6.31'lik derecesiyle dünya rekorunu 1 santimetre geliştirdi.
İsveçli atlet, son olarak Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6,30 metrelik derecesiyle 14. dünya rekorunu kırmış ve 3. dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.
Kaynak: AA / Fatih Erel