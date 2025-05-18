Armada Praxis Yalıkavak, Adasokağı'nı Geçerek Süper Lig Final Serisinde Öne Geçti
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Armada Praxis Yalıkavak, 29-23'lük skorla Adasokağı'nı yenerek seride 2-1 öne geçti. Maç Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda gerçekleşti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Armada Praxis Yalıkavak, Adasokağı'nı 29-23 yendi.
Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, misafir takımın 14-13'lük üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda tempoyu artıran ev sahibi ekip, maçı 29-23 kazanarak seride 2-1 öne geçti.
Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride dördüncü maç, 20 Mayıs Salı günü yine aynı salonda oynanacak.