Armada Praxis Yalıkavak, Adasokağı'nı Geçerek Süper Lig Final Serisinde Öne Geçti

Armada Praxis Yalıkavak, Adasokağı'nı Geçerek Süper Lig Final Serisinde Öne Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Armada Praxis Yalıkavak, 29-23'lük skorla Adasokağı'nı yenerek seride 2-1 öne geçti. Maç Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Armada Praxis Yalıkavak, Adasokağı'nı 29-23 yendi.

Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, misafir takımın 14-13'lük üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda tempoyu artıran ev sahibi ekip, maçı 29-23 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride dördüncü maç, 20 Mayıs Salı günü yine aynı salonda oynanacak.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akılalmaz karar

Deprem ile yüzleşen İstanbul'da ilçe belediyesinden akılalmaz karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Ali Koç'un seçim kararına bir tepki de başkan adayı Mahmut Uslu'dan

Ali Koç'un seçim kararına bir tepki de başkan adayı Mahmut Uslu'dan
Hull City'de milli yıldızla ayrılık açıklandı

Avrupa kulübü, milli oyuncumuzu takımdan gönderdi
Brezilya futbolunun efsanesi Lucio yoğun bakıma alındı

Brezilya futbolunun efsanesi yoğun bakıma alındı
Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı

Vatikan'da tarihi tören! Papa Leo yüzüğü taktı, resmen göreve başladı
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.