Arkas Spor, Ziraat Bankkart'a konuk olacak

AXA Sigorta Efeler Ligi 2023-2024 sezonu ikinci hafta mücadelesinde Arkas Spor, yarın Ankara'da Ziraat Bankkart'a konuk olacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, sezonun ilk deplasman maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, "Son iki sezonun lig şampiyonuna karşı hedefimiz, iyi bir oyun ortaya koyarak kazanmak ve İzmir'e galibiyetle dönmek." dedi.

Başkent Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.