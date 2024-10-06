Arkas Spor, Sezona Altekma Karşısında Yenilgiyle Başladı
Efeler Ligi 1. Hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Altekma'ya 3-2 mağlup oldu. Maç, İzmir'deki Atatürk Voleybol Salonu'nda gerçekleşti ve setler 25-22, 25-27, 22-25, 25-18 ve 15-13 olarak tamamlandı.
İZMİR,
SALON: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Ferhat Büyükpamukçu
ALTEKMA: Maksim Buculjevic, Dmitrii Bahov, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş, Emir Pınar, Suarez Gutierrez, Arda Kara, Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak, Ulaş Dokumacı
ARKAS SPOR: Carisio Eduardo, Burutay Subaşı, Georgy Grozer, Franck Joao, Ertuğrul Gazi Metin, Burakhan Tosun, Yalçın Abdulsamet, Gökçen Yüksel, Emir Kaan Öztürk, Ulaş Topbaşlı
SETLER: 25-22, 25-27, 22-25, 25-18, 15-13
SÜRE: 137 dakika (31, 34, 29, 26, 17)
Efeler Ligi 1. Hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Altekma'ya 3-2 mağlup oldu. Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-22, 25-27, 22-25, 25-18 ve 15-13 sonuçlandı.