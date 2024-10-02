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Arkas Spor, Şampiyonlar Kupası'nı İzmir'e Getirdi

Arkas Spor, Şampiyonlar Kupası'nı İzmir'e Getirdi
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Arkas Spor, İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Kupası maçında Halkbank'ı 3-0 yenerek İzmir'e bu başarıyı getiren ilk kulüp oldu. Takım, 10. kupasını müzesine ekledi ve Alman smaçör Georg Grozer, En Değerli Oyuncu seçildi.

VOLEYBOLDA erkekler kategorisinde ülkemize ilkleri yaşatan Arkas Spor, dün İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Kupası maçında Halkbank'ı 3-0 yenerek bu kez temsil ettiği İzmir'e yeni bir ilki yaşattı. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmada Başkent ekibini 26-24, 27-25 ve 25-21'lik setlerle dize getiren Arkas Spor, Şampiyonlar Kupası'nı İzmir'e getiren ilk kulüp olmayı başardı.

CEV Challenge Kupası'nı 2009'da kazanarak Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşatan mavi-beyazlılar, 2012'de CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'lü finale kalan ilk Türk takımı olmuştu. Şimdiye kadar Efeler Ligi'nde 4, Kupa Voley'de 3, Challenge Kupası ve Balkan Kupası'nda 1'er şampiyonluğu bulunan Arkas Spor, Şampiyonlar Kupası'yla birlikte müzesine 10'uncu kupayı eklemiş oldu.

EN DEĞERLİ OYUNCU GROZER

Halkbank ile Arkas Spor arasında oynanan Şampiyonlar Kupası maçında İzmir ekibinin 39 yaşındaki Alman smaçörü Georg Grozer, En Değerli Oyuncu (MVP) seçildi. Arkas Spor kaptanı Burutay Subaşı'na Şampiyonlar Kupası'nı ve Grozer'e MVP ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

SEZONA İKİ KUPA İLE BAŞLADI

Efeler Ligi'nde 2023-24 sezonunu 6'ncı sırada tamamlayıp hayal kırıklığı yaşatan Arkas Spor, 2024-25 sezonuna iki kupa ile başlamanın sevincini yaşıyor. Geçen sezon ligdeki sıralaması nedeniyle Avrupa kupalarına direkt katılma hakkını elde edemeyen İzmir ekibi, eylül ayında Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen Balkan Kupası'nda şampiyonluk yaşayarak CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazandı. Arkas Spor, Şampiyonlar Kupası'nı da alarak çifte kupayla sezona başladı.

GLENN HOAG'DAN 6'NCI KUPA

Arkas Spor'da 2010 yılından bu yana başantrenörlük görevini üstlenen Glenn Hoag, İzmir ekibinin başındaki 6'ncı kupasını kazandı. Kanadalı tecrübeli çalıştırıcı, 2010-11 ve 2021-22 sezonlarında Kupa Voley'de zafer sevinci yaşadı. Arkas Spor, Hoag yönetiminde Efeler Ligi'nde 2012-13 ve 2014-15 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı. Glenn Hoag, takımına 2024'te önce Balkan Kupası'nı sonra da Şampiyonlar Kupası'nı kazandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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