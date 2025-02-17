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Arkas Spor, Kupa Voley Çeyrek Finalinde Ziraat Bankkart ile Karşılaşıyor

Arkas Spor, Kupa Voley Çeyrek Finalinde Ziraat Bankkart ile Karşılaşıyor
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Arkas Spor, Kupa Voley erkekler çeyrek finalinde Ziraat Bankkart'a konuk olacak. Maç, yarın Ankara'da saat 17.00'de başlayacak ve kazanan Dörtlü Final'e yükselecek.

Arkas Spor, Kupa Voley Erkekler çeyrek final mücadelesinde yarın Ankara'da Ziraat Bankkart'a konuk olacak.

Kupa Voley Erkekler çeyrek final mücadelesinde Arkas Spor, yarın deplasmanda Ziraat Bankkart'a konuk olacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanan ekip adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Ziraat Bankkart karşısında iyi bir oyun sergileyerek tur atlamak istediklerini ifade etti.

Uğur Özden, maç öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanan ekip adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Takımımıza güveniyoruz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz."

İki ekip bu sezon Efeler Ligi'nde karşılaştıkları iki müsabakada birer galibiyet almayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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