Arkas Spor, Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi
Arkas Spor, Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselen taraf oldu. Maçın setleri ve süresi de verildi.
Arkas Spor, Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselen taraf oldu.
Salon: Atatürk Voleybol Spor Kompleksi
Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Kartev, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Burutay Subaşı (Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)
Galatasaray: Zimmermann, Mijailovic,Ahmet Tümer, Hadrava, Burak Güngör, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı)
Setler: 24-26, 29-27, 25-20, 25-17
Süre: 110 dakika (27', 33', 26', 24') - İZMİR