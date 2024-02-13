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Arkas Spor, Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi

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Arkas Spor, Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselen taraf oldu. Maçın setleri ve süresi de verildi.

Arkas Spor, Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselen taraf oldu.

Salon: Atatürk Voleybol Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Kartev, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Burutay Subaşı (Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)

Galatasaray: Zimmermann, Mijailovic,Ahmet Tümer, Hadrava, Burak Güngör, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı)

Setler: 24-26, 29-27, 25-20, 25-17

Süre: 110 dakika (27', 33', 26', 24') - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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