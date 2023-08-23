Arkas Spor, Jordan Canham ve Emir Kaan Öztürk ile anlaştı

İzmir temsilcisi Arkas Spor, dış transferde Kanadalı smaçör Jordan Canham ve Galatasaray'dan orta oyuncu Emir Kaan Öztürk ile sözleşme imzaladı.

İZMİR,

EFELER Ligi ekiplerinden Arkas Spor dış transferde 2 oyuncuyla daha anlaşma sağladı. İzmir temsilcisi, 23 yaşındaki Kanadalı milli smaçör Jordan Canham ve Galatasaray'dan orta oyuncu Emir Kaan Öztürk'le sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlılar iki voleybolcu için, "Hoşgeldin" mesajı yayınladı. Arkas Spor, geçtiğmiz günlerde Monza'dan Alman pasör çaprazı György Grozer, Galatasaray'dan libero Onurcan Çakır ve Altekma'dan orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin'le anlaşmıştı.