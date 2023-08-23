Arkas Spor, Jordan Canham ve Emir Kaan Öztürk ile anlaştı
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İzmir temsilcisi Arkas Spor, dış transferde Kanadalı smaçör Jordan Canham ve Galatasaray'dan orta oyuncu Emir Kaan Öztürk ile sözleşme imzaladı.
İZMİR,
EFELER Ligi ekiplerinden Arkas Spor dış transferde 2 oyuncuyla daha anlaşma sağladı. İzmir temsilcisi, 23 yaşındaki Kanadalı milli smaçör Jordan Canham ve Galatasaray'dan orta oyuncu Emir Kaan Öztürk'le sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlılar iki voleybolcu için, "Hoşgeldin" mesajı yayınladı. Arkas Spor, geçtiğmiz günlerde Monza'dan Alman pasör çaprazı György Grozer, Galatasaray'dan libero Onurcan Çakır ve Altekma'dan orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin'le anlaşmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor