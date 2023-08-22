Arkas Spor, Grozer, Metin ve Çakır ile anlaştı

Efeler Ligi takımlarından Arkas Spor, Alman pasör çaprazı György Grozer, orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin ve libero Onurcan Çakır ile sözleşme imzaladı. Grozer, kariyerinde birçok başarıya imza atan bir oyuncu olup son olarak İtalya'nın Monza takımında forma giymiştir. Ertuğrul Gazi Metin daha önce Galatasaray ve Jeopark Kula adına mücadele etmiş, Onurcan Çakır ise Galatasaray altyapısından yetişmiştir.