Arkas Spor, Genç Pasör Çaprazı Nejat Efe Yavuz'u Transfer Etti

Arkas Spor, son olarak Kayseri Elit Voleybol'da forma giyen 18 yaşındaki pasör çaprazı Nejat Efe Yavuz'u renklerine bağladı.

Yeni sezonda Efeler Ligi ve Avrupa kupalarından çekilerek Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Arkas Spor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, son olarak Kayseri Elit Voleybol'da forma giyen genç pasör çaprazı Nejat Efe Yavuz'u renklerine bağladı.

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen genç oyuncunun, mavi-beyazlı ekibin yeni sezon planlamasında çizeceği yolun göstergesi olduğu ifade edildi. 15 yıldır başantrenörlük görevini sürdüren Kanadalı çalıştırıcı Glenn Hoag yönetiminde yeni sezona hazırlanan İzmir ekibi, altyapıdan yetişen oyuncularının yanı sıra genç ve gelecek vaat eden isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

9 oyuncu gitti

Yeni sezonda yeni bir yol haritası çizmeyi hedefleyen Arkas Spor, 2025-2026 döneminde 1. Lig'de mücadele ederek altyapı oyuncularına odaklanma kararı aldı. Böylece İzmir ekibi, geçen dönem takımda bulunan 9 oyuncu ile yollarını ayırdı. Alınan bu aksiyon sonrasında Georg Grozer Polonya ekibi Warta Zawiercie'ye, Emir Kaan Öztürk Bursa BŞB'ye, Gökçen Yüksel Galatasaray'a, Ertuğrul Gazi Metin'in Halkbank'a, Can Koç Galatasaray'a, Burakhan Tosun Ziraat Bank'a, smaçör Burutay Subaşı Fenerbahçe'ye ve Eduardo Carisio ise Polonya'nın Cuprum Stilon Gorzow takımına transfer olduğu açıklandı. - İZMİR