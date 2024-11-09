Arkas Spor, Galatasaray ile Deplasmanda Karşılaşıyor

EFELER Ligi'nde son 2 maçında Ziraat Bankkart (D) ve Spor Toto'yu 3-0'lık skorlarla mağlup ederek çıkış yakalayan Arkas Spor, yarın deplasmanda haftaya lider başlayan Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak 7'nci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak.

Galatasaray'ı yenerek üst üste 3'üncü galibiyetlerini almak istediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "Yükselen grafiğimizle İstanbul'dan galibiyetle döneceğimize olan inancımız tam. Ekibimize güveniyoruz" dedi.