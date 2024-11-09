Üye Girişi
Haberler

Arkas Spor, Galatasaray ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Arkas Spor, Galatasaray ile Deplasmanda Karşılaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EFELER Ligi'nde son iki maçında galibiyet elde eden Arkas Spor, yarın lider Galatasaray ile karşılaşacak. Takım, İstanbul'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

EFELER Ligi'nde son 2 maçında Ziraat Bankkart (D) ve Spor Toto'yu 3-0'lık skorlarla mağlup ederek çıkış yakalayan Arkas Spor, yarın deplasmanda haftaya lider başlayan Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak 7'nci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak.

Galatasaray'ı yenerek üst üste 3'üncü galibiyetlerini almak istediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "Yükselen grafiğimizle İstanbul'dan galibiyetle döneceğimize olan inancımız tam. Ekibimize güveniyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi

Ekonomide "Faiz sebep, enflasyon sonuç" anlayışına geri dönülebilir

 Narin davasında 3. gün! Mahkeme Başkanı, kürsüdeki tanığı 'Ona bakma' diye uyardı

Mahkeme başkanı kürsüdeki tanığı uyardı: Ona bakma, bana bak!

 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu

Son seçim anketine yeni kurulan parti damga vurdu
Pakistan'da tren istasyonuna bombalı saldırı: En az 26 ölü, 46 yaralı

Elinde valizle gelip tren istasyonunu kana buladı: 26 ölü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Doğa Çitçi kimdir? MasterChef Doğa Çitçi kimdir? 9-10 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Oktay Kaynarca'nın saçı peruk mu? Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.