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Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Spor Toto'yu Ağırlıyor

Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Spor Toto'yu Ağırlıyor
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Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 5. haftasında yarın saat 16.00'da Spor Toto ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada Arkas Spor'un hedefi galibiyet.

Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 5. haftasında yarın saat 16.00'da Spor Toto'yu ağırlayacak.

Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 5. haftasında yarın Spor Toto ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadele öncesinde İzmir ekibi, ligde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alırken, Spor Toto ise 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle liderlik mücadelesi veriyor.

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Spor Toto'yu da yenmeyi hedeflediklerini ve galibiyete odaklandıklarını belirterek, "Tüm İzmirli voleybol severleri salona davet ediyoruz. Ankara ekibini yenerek yükselişimizi sürdürmek istiyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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