Arkas Spor CEV Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Arkas Spor, CEV Kupası'nda başarılı bir performans sergileyerek çeyrek finale yükseldi. İzmir ekibi, rakiplerini deplasmanda ve içeride set vermeden mağlup ederek bir üst tura geçti.

Bu sezon Efeler Ligi'nde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 mağlubiyet alarak 8'inci sırada yer bulabilen Arkas Spor, CEV Kupası'nda ise fire vermeden yoluna devam ederek alkış topladı.

Avrupa arenasında ilk olarak 32'li Finaller Turu'nda Hırvatistan ekibi Mursa Osijek'i deplasmanda 3-1, evinde 3-0 yenerek saf dışı bırakan mavi-beyazlılar, 16'lı Finaller Turu'nda ise Bulgaristan temsilcisi Neftohimik Burgas'ı hem dışarıda hem de içeride set vermeden dize getirerek bir üst tura yükseldi. Neftohimik ile dün evinde oynadığı rövanş mücadelisini 25-22, 25-17 ve 25-15'lik setlerle kazanan İzmir ekibinde Efe 14 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Arkas Spor'da Grozer 10, Burutay 9, Ertuğrul Gazi 8 sayı kaydetti.

CEV Kupası'nda 8'li finaller turunda Çekya'dan CEZ Karlovarsko takımıyla eşleşen Arkas Spor, rakibini eleyerek çeyrek finale kalmaya çalışacak. Mavi-beyazlı ekip daha önce aynı kupada 2 kez çeyrek finalde elenme üzüntüsü yaşamıştı.