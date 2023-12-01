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Arkas Spor CEV Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

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Arkas Spor, CEV Kupası'nda başarılı bir performans sergileyerek çeyrek finale yükseldi. İzmir ekibi, rakiplerini deplasmanda ve içeride set vermeden mağlup ederek bir üst tura geçti.

Bu sezon Efeler Ligi'nde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 mağlubiyet alarak 8'inci sırada yer bulabilen Arkas Spor, CEV Kupası'nda ise fire vermeden yoluna devam ederek alkış topladı.

Avrupa arenasında ilk olarak 32'li Finaller Turu'nda Hırvatistan ekibi Mursa Osijek'i deplasmanda 3-1, evinde 3-0 yenerek saf dışı bırakan mavi-beyazlılar, 16'lı Finaller Turu'nda ise Bulgaristan temsilcisi Neftohimik Burgas'ı hem dışarıda hem de içeride set vermeden dize getirerek bir üst tura yükseldi. Neftohimik ile dün evinde oynadığı rövanş mücadelisini 25-22, 25-17 ve 25-15'lik setlerle kazanan İzmir ekibinde Efe 14 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Arkas Spor'da Grozer 10, Burutay 9, Ertuğrul Gazi 8 sayı kaydetti.

CEV Kupası'nda 8'li finaller turunda Çekya'dan CEZ Karlovarsko takımıyla eşleşen Arkas Spor, rakibini eleyerek çeyrek finale kalmaya çalışacak. Mavi-beyazlı ekip daha önce aynı kupada 2 kez çeyrek finalde elenme üzüntüsü yaşamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Hırvatistan Arkas Spor İzmir Spor Haberler

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