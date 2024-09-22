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Arkas Spor, Balkan Kupası'nı Kazandı

Arkas Spor, Balkan Kupası'nı Kazandı
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Arkas Spor, Voleybol Erkekler Balkan Kupası finalinde Bulgaristan temsilcisi Beroe 2016'yı 3-0 yenerek kupayı kazandı ve CEV Challenge Kupası'nda mücadele etme hakkı elde etti.

Voleybol Erkekler Balkan Kupası finalinde Bulgaristan temsilcisi Beroe 2016'yı 3-0 yenen Arkas Spor, kupayı kazanarak, CEV Challenge Kupası'nda mücadele verme hakkı elde etti.

Yunanistan'ın Selanik kentindeki Alexandros Nikolaidis Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setlerinde 25-22, 25-15 ve 25-18'lik üstünlük kuran Arkas Spor, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu skorla kupayı kazanan Arkas Spor, yoluna CEV Challenge Kupası'nda devam edecek. İzmir temsilcisi, kupanın ilk turunda Finlandiya'nın AKAA takımıyla eşleşti.

Galatasaray Daikin'in Kadınlar Balkan Kupası'ndaki birinciliğinden sonra Arkas Spor da kupayı kazanmayı başardı.

Final maçından önce oynanan üçüncülük mücadelesinde Romanya'dan Steaua Bükreş, ev sahibi Pegasus Polichnis'i 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Bulgaristan Arkas Spor Voleybol Güncel izmir Spor

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