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Arkas Spor, Alanya Belediyespor'u Zor Bir Maçta Geçti

Arkas Spor, Alanya Belediyespor'u Zor Bir Maçta Geçti
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında Arkas Spor, deplasmanda On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşma, 139 dakika sürdü ve oldukça çekişmeli geçti.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Fatih Yayla

On Hotels Alanya Belediyespor : Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Onur Günaydı, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Ahmet Karataş, İsmail Koçak, Ahmetcan Büyükgöz, İrfan Çetinkaya, Uğur Kılınç)

Arkas Spor : Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Zenger, Aleksey Atilla Öztire, Ulaş Onur Topbaşlı, Can Koç)

Setler: 25-19, 20-25, 20-25, 25-18, 21-23

Süre: 139 dakika (28, 25, 31, 24, 31 )

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında Arkas Spor, deplasmanda On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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