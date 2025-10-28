Arkas Otomotiv Volvo Golf Cup Kemer Country Club'da Gerçekleşti

ARKAS Otomotiv'in Volvo markasıyla düzenlediği Arkas Otomotiv Volvo Golf Cup, 25-26 Ekim tarihlerinde Kemer Country Club'da gerçekleşti. İki gün süren turnuvada golf tutkunları hem rekabetin hem de sporun keyfini doyasıya yaşadı.

Turnuvada farklı kategorilerde mücadele eden sporcular, centilmenlik ve strateji dolu bir rekabetin ardından ödüllerine kavuştu. İş dünyası ve cemiyet hayatından birçok tanınmış isim de etkinliğe katılarak bu özel organizasyona destek verdi.

Turnuvaya Arkas Otomotiv İstanbul'dan katılım sağlayan isimler arasında üst düzey yöneticiler yer alırken etkinlik boyunca Volvo'nun yeni modelleri de golfseverler için sergilendi. Katılımcılar, markanın yenilikçi tasarım anlayışı ve teknolojik donanımlarıyla yakından tanışma fırsatı buldu.

Kemer Country Club'ta gerçekleşen ödül töreninde, turnuvanın Ladies Gross kategorisinde kazanan Tülay Turhan, ödülünü Arkas Otomotiv İstanbul Şube Koordinatörü Tufan Oral'ın elinden aldı. Men's Gross kategorisinin kazananı Kerem Tanpolat'a da ödülü yine Tufan Oral tarafından takdim edildi.

Arkas Otomotiv Volvo Golf Cup dereceye giren isimler şöyle oldu:

Men's A Kategorisi

1.Hasan Koç

2.Atilla Aksoy

3.Byong Suep Moon

Men's B Kategorisi

1.Kutbettin Ayyıldız

2.Ayhan Elmas

3.Kaan Baral

Men's C Kategorisi

1.Bora Dönmez

2.Hakan Çalışır

3.Kamuran Başoğlu

Men's D Kategorisi

1.Şuayip Ateş

2.Fatih Azaklı

3.Suat Remzi Küçük

Ladies A Kategorisi

1.Nazlı Erdoğan

2.Zehra Çilingiroğlu

3.Joelle Benjenk

Ladies B Kategorisi

1.Esin Deniz Durmay

2.Jeong Su Kim

3.Belgin Büyük

Ladies Nearest To The Pin - Gül Gürev Alimgil

Men's Nearest To The Pin - Henrik Holtoft

Ladies Longest Drive - Beyhan Goldman Benardete

Men's Longest Drive - Sinan Yaman

Ladies Gross - Beyhan Goldman Benardete

Men's Gross - Hasan Akçakayalıoğlu