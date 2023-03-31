Arkadaşının yaptığı çılgınlık Messi'yi hayrete düşürdü: Gördüğüm en ilginç şey bu

Uzun yıllar Manchester City'de top koşturan, Arjantin Milli Takımı ile 100'den fazla maça çıkan yıldız futbolcu Nicolas Otamendi, Lionel Messi'nin fotoğrafını vücuduna dövme yaptırdı. Takım arkadaşının dövmesini gören Messi, "Birçok inanılmaz şey gördüm ama bu en ilginci ve en özeli" dedi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin, Lionel Messi'yi ülkenin en önemli sembolü haline getirdi. Arjantinliler kadar Milli Takım oyuncuları da adeta Lionel Messi ile yatıp kalkıyor.

OTAMENDI'DEN MESSI DÖVMESİ

Kariyerinde Porto, Valencia, Manchester City, Benfica gibi takımlar olan, bir dönem Premier Lig'in en iyi stoperleri arasında gösterilen 35 yaşındaki Nicolas Otamendi, vücuduna Lionel Messi'nin Dünya Kupası'na dokunduğu fotoğrafın dövmesini yaptırdı.

"BU EN ÖZELİ"

Dünyaca ünlü savunmacının dövmesini gören Messi, adeta hayrete düştü. Kaptan Messi, Otamendi'nin dövmesi hakkında, "Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra birçok inanılmaz şey yapıldığını gördüm, ancak Otamendi'nin dövmemi yaptırması en ilginci ve özeli" ifadelerini kullandı.