Arjantin maçında yüzü adeta dağılmıştı! Suudi futbolcu hastaneden son halini paylaştı

Dünya Kupası'nda Arjantin'i mağlup ederek turnuvaya hızlı başlayan Suudi Arabistan'da kendi takım arkadaşıyla çarpışarak sakatlanan ve suratında kırıklar meydana gelen savunma oyuncusu Al Shahrani'nin sağlık durumu oldukça merak ediliyordu. Futbolcu hastaneden son halini paylaştı.

Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşma Dünya Kupası'nın tarihi maçlarından biri olarak kayıtlara geçti. Yıllar sonra bile unutulmayacak zafer Suudi Arabistan'da büyük sevince neden oldu. Arjantin karşısında inanılmaz mücadele eden Suudi Arabistan'da savunma oyuncusu Al Shahrani ile kaleci Mohammed Al Owais'in çarpışması ise yürekleri ağza getirmişti. Suudi futbolcunun son durumu netlik kazandı.

TEDAVİ İÇİN ALMANYA'YA GÖNDERİLDİ

Hastanede tedavisi gerçekleştirilen oyuncunun pozisyonun ardından saha içinde iç kanama geçirdiği öğrenildi. Durumu oldukça ciddi olan futbolcuya, Suudi Arabistan krallığı özel uçak tahsis ederek tedavi olması için Almanya 'ya gönderdi.

SHAHRANI'DEN AÇIKLAMA

Arjantin maçında kaleci Mohammed Al Owais ile çarpışan ve kırıkları olan Yasir Al Shahrani açıklama yaptı. Shahrani açıklamasında "İyi olduğumu teyit ederek herkesi rahatlatmak istiyorum. Benim için dua edin. Zafer için Suudi halkını tebrik ederim, hepiniz bunu hak ettiniz. Hepinize teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Tedavisi devam eden Al Shahrani yapmış olduğu paylaşımla yüreklere su serpti. Hastanede çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan futbolcunun ciddi bir hasar almadığı görüldü.