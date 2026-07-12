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Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda mağlup ederek yarı finale yükseldi

Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda mağlup ederek yarı finale yükseldi
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümlerinde bulduğu gollerle İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Arjantin, yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmanın uzatma bölümlerinde bulduğu gollerle İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre, Kansas City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Arjantin, 10. dakikada Alexis Mac Allister'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda İsviçre, 67. dakikada Dan Ndoye ile eşitliği sağlarken, 72. dakikada da Breel Embolo'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca uzatmalara geçildi. Arjantin, 112. dakikada Julian Alvarez ve 120+1. dakikada da Lautaro Martinez'in kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

Arjantin, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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