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Dünya Kupası'nda son yarı finalist Arjantin

Dünya Kupası'nda son yarı finalist Arjantin
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FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, uzatmalarda İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, uzatmalara giden maçta İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre karşı karşıya geldi. Kansas Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pedro Pinheiro yönetti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Arjantin, 10'uncu dakikada Mac Allister'ın golüyle öne geçti ve ilk yarı Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İsviçre'de 67'nci dakikada Dan Ndoye skoru 1-1'e getirdi. Embolo, 72'nci dakikada gördüğü kırmızı kartla İsviçre'yi 10 kişi bırakırken, mücadelenin normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Uzatmaların ilk yarısında da eşitlik bozulmadı. 112'nci dakikada Julian Alvarez, Arjantin'i bir kez daha öne geçirdi. 120+1'inci dakikada Lautaro Martinez, skoru belirledi: 3-1. Arjantin, yarı finalde 15 Temmuz Çarşamba günü İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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