Arjantin'den altın madalya ile dönen güreşçiye coşkulu karşılama

Dünya Plaj Güreşi serisinde altın madalya alıp Dünya Plaj Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli sporcu Yunus Coşkun (25), memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen Dünya Plaj Güreşi serisine katılan Yunus Coşkun, finalde Gürcü rakibi Levan Kelekhsashvili'yi mağlup ederek altın madalya kazandı. Coşkun için memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde karşılama töreni düzenlendi. İlçe girişinde karşılanan Coşkun için konvoyla şehir turu düzenlendi. Daha sonra belediyeye gelen Coşkun'a Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl çiçek ve plaket takdim etti. 5 Ağustos'ta Endonezya'da düzenlenecek Dünya Plaj Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli sporcunun hedefi şampiyonluk.

Erbaalıların aldıkları başarıların kendilerini gururlandırdığını, ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise, "Erbaalı gibi davrandı. Şampiyon oldu. Erbaalı gençlerimizin başarısından dolayı hem sportifi hem dersleriyle alakalı Erbaa'daki gençlerin, Erbaa'daki insanların bu konularda yatkınlığı çok fazla. Bizler de Yunus kardeşimizin aldığı dereceden dolayı çok mutluyuz. Bizi alıştırdılar bu şampiyonluklara, derecelere. Onların daha üst seviyelerde derecelerini bekliyoruz. Artık alıştırdıkları için talep ediyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Elimizden geldiğince, belediyemiz olarak, şehrin bütünüyle gençlerimize, çocuklarımıza, geleceğimize destek çıkmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.