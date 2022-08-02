Arjantin'de öfkelenen bir futbolcu kadın hakemi yumruklayıp hastanelik etti

Arjantin 3. Lig maçında skandal bir olay yaşandı. Tirone isimli bir futbolcu takım arkadaşının oyundan atılmasına öfkelenerek maçın hakemini yumrukladı.

SALDIRGAN FUTBOLCU TUTUKLANDI

Daily Mail'ın haberine göre, kadın hakeme saldıran futbolcu, maç sonrasında ekipler tarafından tutuklandı. Oyuncunun ömür boyu futboldan men edilmesi de beklenen kararlar arasında yer alıyor.

HAKEM HASTANEYE KALDIRILDI

Sert bir darbeyle yerde kalan hakem Dalma Cortaldi, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu bir sorun bulunamayan genç hakem, taburcu değildi. Saldırıdan sonra 'biraz sersemlediğini' söyleyen Dalma, "Olanlardan sonra biraz şaşkınım ama bunun dışında sorun yok ve meslektaşlarımın ve ailemin desteğini alıyorum. Darbe boynuma, kapalı bir yumrukla geldi ve yere çarptığımda dirseğimi incittim" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Suç duyurusunda bulunduğunu doğrulayan hakem, "Hala olanlarla uzlaşmaya geliyorum. Tek istediğim adaletin yerini bulması. Cinsiyet ve bunun bir erkeğe mi yoksa bir kadına mı yapıldığı burada önemli değil. Bu adam gibi insanların futbolda yeri yok. Bundan iyi çıktım ama çok daha kötü olabilirdi" ifadelerini kullandı.