Arhavi'de 'Herkes İçin Futbol Şenliği' Düzenlendi

Arhavi'de 'Herkes İçin Futbol Şenliği' Düzenlendi
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Artvin'in Arhavi ilçesinde, çocukların spor kültürü ve ahlaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla 'Herkes İçin Futbol Şenliği' gerçekleştirildi. 200'den fazla öğrenci futbol oynarken, aileler piknik yaptı. Şenliğin açılışında Artvin Valisi ve Milletvekili de yer aldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde futbol yoluyla çocukların spor kültürüne ve ahlaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla 'Herkes İçin Futbol Şenliği' gerçekleştirildi.

Emekli beden eğitimi öğretmeni Fikret Kadıoğlu tarafından projelendirilerek 2008 yılında hayata geçirilen 6-14 yaş aralığındaki kız ve erkek çocukların karma futbol oynadığı şenliğin 12.'si Arhavi Kaymakamlığının koordinesinde ilçe şehir stadında başladı. Şenliğe ilçede ilkokul düzeyinde farklı okullarda eğitim öğretim gören 200'den fazla öğrenci katıldı. Öğrenciler sahada futbol oynayarak eğelenirken, velilerde evde hazırladıkları yiyeceklerle saha kenarında piknik yaparak çocuklarını izlemenin keyfini çıkardı.

Şenliğe katılarak ilk müsabakanın başlama vuruşunu Artvin Valisi Dr Turan Ergün ve Milletvekili Faruk Çelik gerçekleştirdi. Yaptığı proje ile UEFA'nin en iyi "Grassroots Lideri" ödülünü alan Fikret Kadıoğlu da 2008 de başladıkları proje kapsamında 13. şenliği yaptıklarını belirtti. Kadığlu, futbol şenliği kapsamında oynanan maçlarda mavi kart uygulaması olduğunu anlattı.

Açılış töreni sonrası öğrenciler sahaya çıkarak futbol oynadı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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