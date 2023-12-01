Arguvan Öğrencileri Başarılarıyla Gurur Verdi

Malatya'da düzenlenen kros yarışmasında Arguvan'ı başarı ile temsil eden öğrenciler, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'ı ziyaret etti.

Ziyarete, Arguvan İlçe Spor Müdürvekili Yalçın Sincer, Arguvan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hamit Dokuyucu, Antrenör Gülcan Korkmaz ve kros yarışmasında ferdi olarak il birincisicisi olan Nazlı Şeker ile birlikte yıldız kızlar kategorisinde yarışmayı üçüncü tamamlayan öğrenciler katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Kızıldaş, bundan sonraki müsabakalar için öğrencilere başarılar diledi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, genç sporcuların başarıları ile onurlanıp, gururlandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İlimizde düzenlenen kros yarışmasında ferdi olarak Arguvan'ımızı temsilen Nazlı Şeker'in 1.ci olması, takım olarak da öğrencilerimizin 3.cü olması yerel yönetimler olarak bizleri ciddi anlamda mutlu etti. Gerçekten başarınız ile onurlandık ve gururlandık. Kapalı spor salonumuzun bu yıl faaliyete geçmesi, müsabakalara hazırlanan öğrencilerimizin tecrübeleri ve deneyimlerinin bulunmaması bizler için dezavantaj oldu. Öğrencilerimizin başarısının bu çıkışla kalmamasını önümüzdeki yıl daha çok çalışıp, daha başarılı olacaklarına ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Arguvan'ımızın gururu Salih Korkmaz gibi sizlerden de övgüyle bahsetmek istiyoruz. Üstesinden gelebileceğimiz, altından kalkabileceğimiz konularda hiç düşünmeden sizlere yardımımız ve desteğimiz sürecektir."

Arguvan İmam Hatip Ortaokul Müdürü Hamit Dokuyucu da "Bu yıl ilçemizde spora olan ilgi alakanın 180 derece döndüğüne şahit olduk. Oysa ki başarı elde eden öğrencilerimiz her zaman bizlerle beraberlerdi. Yalçın Sincer hocamızın gayreti ve çabası, Arguvan Belediye Başkanımız Mehmet Kızıldaş'ın da spora ve sporcuya verdiği destekle öğrencilerimizde fark edemediğimiz cevher ortaya çıktı" dedi.

Arguvan İlçe Spor Müdür Vekili Yalçın Sincer ise "Öğrencilerimizin taşımalı sistemle okullara gelmesi başarılı öğrencilere ulaşmada ve onlarla beraber antrenman yapmamıza, yarışmalara hazırlanmamıza engel oluyor, tüm bu olumsuzluklara rağmen Arguvan Belediye Başkanımız Mehmet Kızıldaş bize her türlü imkanı sağlıyor, bu başarının gelmesindeki en büyük etken hiç şüphesiz başkanımızdır. Çocuklarımızın müsabakalara götürülüp, getirilmesi için aracın ayarlanması, formalarımızın temini ve diğer ihtiyaçlarımızın karşılanmasında her zaman yanımızda oldu. Kendisine destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.