Ardına bakmadan gitti, tıpış tıpış geri dönüyor! Beşiktaş'ın hücum hattı ateş edecek

Manchester United, Wout Weghorst ile önümüzdeki sezon yola devam etmeme kararı aldı. Hollandalı golcü için en güçlü ihtimalin Beşiktaş olduğu vurgulandı.