Ardeşen Belediyesi, Sinop Spor'u 35-30 Yenerek Galibiyet Aldı
Hentbol Kadınlar 1. Lig B Grubu'ndaki mücadelede Ardeşen Belediyesi, Sinop Spor'u 35-30 mağlup etti. İlk yarısı 14-14 berabere biten maçta ev sahibi ekip, ikinci yarıda üstünlük sağlayarak galip geldi.
Ligin 4. haftasında Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı 14-14 beraberlikle tamamlandı.
Kaynak: AA / Muhammet Şeremet - Spor