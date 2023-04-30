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Ardahan'da küçükler badminton müsabakaları başladı

Ardahan'da küçükler badminton müsabakaları başladı

Spor Haberleri

Ardahan'da okul sporları küçükler badminton grup müsabakaları düzenlenen törenle başladı.

Ardahan'da okul sporları küçükler badminton grup müsabakaları düzenlenen törenle başladı.

Kazım Karabekir Spor Salonunda düzenlenen açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Müsabakalarda, 6 takımdan kız ve erkek kategorilerinde 100 sporcu mücadele ediyor.

Ardahan Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, AA muhabirine, müsabakalarda dereceye giren takımların bir üst yarışmaya katılıma hak kazanacağını söyledi.

Yarışmalara küçük kızlar ve küçük erkeklerin katıldığını belirten Yılmaz, "Bizler Ardahan olarak bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Her bir etkinlik ve müsabaka başka bir etkinlik ve müsabakaya vesile oluyor. Bu Ardahanımızın tanıtmasına önemli katkı sağlıyor." dedi.

Kaynak: AA / Anıl Aydın - Spor

Kazım Karabekir Ardahan Spor Spor Haberler

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