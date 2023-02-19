Arda Turan ve ekibi göreve başlıyor! Milli Takım'ın yeni antrenörleri çok konuşulur

Ümit Milli Takım'ın hocası olmak için artık saatleri sayan Arda Turan'ın yardımcıları belli oldu. Arda Turan'ın ekibinde eski futbolcular Hakan Balta, Hakan Ünsal, Barış Özbek, Bayrak Bektaş, Uğur İnceman ve İbrahim Toraman yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımlardaki antrenörlük ekibinde köklü bir değişime gidiyor. Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Arda Turan geçiyor. Arda Turan ve ekibinin kısa süre içinde göreve başlayacağı öğrenildi.

ESKİ FUTBOLCULAR VAR

DHA'nın haberine göre; Arda Turan'ın ekibinde Hakan Balta, Hakan Ünsal, Barış Özbek, Bayrak Bektaş, Uğur İnceman ve İbrahim Toraman var.

FUTBOL DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Geçtiğimiz sezon futbolculuk kariyerini noktalayan Arda Turan'ın başlangıcı böyle bir görevle yapması futbol dünyasını ikiye böldü. Turan'ın uluslararası deneyimiyle Milli Takım'a faydalı olacağı görüşünü savunanlar ve tecrübesiz olduğunu söyleyenlerin sayısı hayli fazla.