Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile 35 hafta sonra bir ilki başardı

Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 7. haftasında Rukh Vynnyky ile karşı karşıya geldi. Arena Lviv'de oynanan maçı Shakhtar Donetsk, 4-0 kazandı.

4 GOLLÜ GALİBİYET

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Luca Meirelles, 31. ve 49. dakikalarda Pedrinho ve 90. dakikada Isaque kaydetti.

35 HAFTA SONRA LİDER

Bu sonuçla birlikte puanını 17'ye çıkaran Shakhtar Donetsk, 35 hafta aradan sonra ligde lider oldu. Rukh Vynnyky, 3 puanla son sırada kaldı. Ligin bir sonraki maçında Shakhtar Donetsk, LNZ Cherkasy'i konuk edecek. Rukh Vynnyky ise Kolos'a konuk olacak.