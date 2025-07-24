Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının başına geçen teknik direktör Arda Turan'ın ilk maaşıyla ne aldığı ortaya çıktı.

2 MİLYONLUK SAAT ALDI

Takvim'den Şerif Ercan'ın haberine göre, Shakhtar Donetsk'ten yıllık 2 milyon euro alacak olan Arda Turan, ilk maaşını aldığı gün kendine 60 bin euro (2 milyon 865 bin lira) vererek kol saati aldı.

Pırlantalı ve beyaz altın olan saat başkanların saati olarak biliniyor. Haberde Turan'ın koleksiyonunda, 1960-1970 yılları arasında üretilen ve sadece o döneme ait sınırlı sayıda bulunan, Paul Newman'ın taktığı ve adını taşıyan bir saatin de bulunduğu, fiyatının 1 milyon 200 bin euro olduğu belirtildi.