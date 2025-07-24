Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
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Teknik direktör Arda Turan, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından aldığı ilk maaşıyla kendine 60 bin euro değerinde bir kol saati aldı. Saatin pırlantalı ve beyaz altından yapıldığı, ayrıca 'başkanların saati' olarak bilindiği belirtildi.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının başına geçen teknik direktör Arda Turan'ın ilk maaşıyla ne aldığı ortaya çıktı.

2 MİLYONLUK SAAT ALDI

Takvim'den Şerif Ercan'ın haberine göre, Shakhtar Donetsk'ten yıllık 2 milyon euro alacak olan Arda Turan, ilk maaşını aldığı gün kendine 60 bin euro (2 milyon 865 bin lira) vererek kol saati aldı.

Pırlantalı ve beyaz altın olan saat başkanların saati olarak biliniyor. Haberde Turan'ın koleksiyonunda, 1960-1970 yılları arasında üretilen ve sadece o döneme ait sınırlı sayıda bulunan, Paul Newman'ın taktığı ve adını taşıyan bir saatin de bulunduğu, fiyatının 1 milyon 200 bin euro olduğu belirtildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıantoniotender:

Ukrayna savaş halinde oraya bağışlasaydı değeri artardı ülkede

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Haber YorumlarıSami İşgören:

müslüman olmayan ronaldo ile bizim ben müslümanım diyen direktör futbolcu farkı:)biri filistine para yağdırır,diyeri 60bin euro koluna saat alır.para senin kardeşim nerene ne alırsan alda ronaldayıda biraz örnek alın da.

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

bu sattlerin beş kuruş değeri yokta dünya üzerinde ki para babalarını söğüşlemek için üretilen mallar bunlar yok sınırlı sayıda üretilmiş yok bilmemkimin imzası varmış yok şu ünlü de onu takıyomuş bu tipleri keklemek için yapılan çalışmalar lan bir saatin 3 milyon lira olacak neyi olabilir kaşıkçı elmesının zerrelerimi kullanıldı

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

arda efendi sözde dindarsin değil mi ? ülkende çöpten ekmek toplayan, Gazze'de açlıktan ölen bebekler varken nasıl içine sindi bu saati almak ? şimdi diyeceksiniz alın teri eywallah ama işin birde vicdani boyutu var değil mi

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Akkuyu'da maaş alamadıkları için gösteri yaptılar diye kolluk tarafından dövülen işçi maaşlarını yatırırdım

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