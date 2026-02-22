Haberler

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de karşı karşıya geldiği Karpaty Lviv'i Lassina Traore'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek lider LNZ Cherkasy ile puanlarını eşitledi.

  • Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 17. haftasında Karpaty Lviv'i 3-0 mağlup etti.
  • Shakhtar Donetsk, bu galibiyetle ligde 38 puana ulaşarak lider LNZ Cherkasy ile puan eşitliği sağladı.
  • Shakhtar Donetsk'in galibiyet gollerini Lassina Traore 67, 71 ve 82. dakikalarda attı.

Ukrayna Premier Lig'in 17. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Karpaty Lviv karşı karşıya geldi. Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 3-0 kazandı.

LASSINA TRAORE'DEN HAT-TRICK

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 67, 71 ve 82. dakikada 25 yaşındaki Burkina Fasolu santrfor Lassina Traore kaydetti.

LİDER İLE PUANLAR EŞİTLENDİ

Bu sonuçla ligde 11. kez galip gelen Shakhtar Donetsk, puanını 38'e yükselterek lider LNZ Cherkasy ile puanlarını eşitledi. Ligde yedinci kez kaybeden Karpaty Lviv ise 19 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Shakhtar Donetsk, deplasmanda Veles Rivne ile karşı karşıya gelecek. Karpaty Lviv ise kendi sahasında Kolos ile 3 puan mücadelesi verecek.

