Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Shamrock Rovers ile Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Tallaght Stadyumu'nda oynanan maçı Shakhtar Donetsk, 2-1 kazandı.

SHAKHTAR SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Kaua Elias, 77. dakikada Egor Nazaryna kaydetti. Shamrock Rovers'ın tek golü 87. dakikada Connor Malley'den geldi.

ZİRVEYE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk, puanını 9'a yükselerek dördüncü sıraya oturdu. Shamrock Rovers 1 puanda kaldı. Konferans Ligi'nin bir sonraki hafta maçında Shamrock Rovers, Breidablik deplasmanına gidecek. Shakhtar Donetsk, deplasmanda Hamrun ile kozlarını paylaşacak.