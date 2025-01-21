Arda Turan'ın forma vermediği futbolcu İngiltere'ye transfer oldu
Son olarak Eyüpspor forması giyen Jonjo Shelvey, İngiltere'ye geri döndü. 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, sezon sonuna kadar Burnley ile anlaştı. Daha önce Charlton, Liverpool, Blackpool, Swansea, Newcastle ve Nottingham formaları da giyen Shelvey, Eyüpspor'da çok fazla şans bulamamıştı.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Süper Lig'in formda ekiplerinden Eyüpspor'da sözleşmesi feshedilerek yolların ayrıldığı Jonjo Shelvey'nin yeni adresi belli oldu.
İNGİLTERE'YE DÖNDÜ
32 yaşındaki deneyimli oyuncu İngiltere ekibi Burnley ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Shelvey daha önce Charlton, Liverpool, Blackpool, Swansea, Newcastle ve Nottingham formaları da giymişti.
ARDA TURAN FORMA VERMEDİ
Eyüpspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Jonjo Shelvey, İstanbul ekibinde çok fazla şans bulamadı. Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklama ile de Shelvey'nin sözleşmesinin feshedildiği duyurulmuştu.