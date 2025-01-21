Arda Turan'ın forma vermediği futbolcu İngiltere'ye transfer oldu

Arda Turan'ın çalıştırdığı Süper Lig'in formda ekiplerinden Eyüpspor'da sözleşmesi feshedilerek yolların ayrıldığı Jonjo Shelvey'nin yeni adresi belli oldu.

İNGİLTERE'YE DÖNDÜ

32 yaşındaki deneyimli oyuncu İngiltere ekibi Burnley ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Shelvey daha önce Charlton, Liverpool, Blackpool, Swansea, Newcastle ve Nottingham formaları da giymişti.

ARDA TURAN FORMA VERMEDİ

Eyüpspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Jonjo Shelvey, İstanbul ekibinde çok fazla şans bulamadı. Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklama ile de Shelvey'nin sözleşmesinin feshedildiği duyurulmuştu.