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Arda Turan'ı isteyen takım ortaya çıktı

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Eyüpspor ile harikalar yaratan teknik direktör Arda Turan'ı La Liga takımı Getafe'nin istediği Ancak Turan'ın İspanyol ekibine "Sezon sonuna kadar Türkiye'den ayrılmayı düşünmüyorum" dediği ortaya çıktı.

Eyüpspor'da başarılı bir grafik ortaya genç teknik direktör Arda Turan kamuoyunun takdirini kazanmıştı. 37 yaşındaki futbol adamına La Liga'dan talip çıktığı öğrenildi. Arda Turan cephesi de bu iddiaları yalanlamadı.

"SEZON SONUNA KADAR BURDAYIM"

Ligde küme düşme hattının 1 puan yukarısında olan Getafe, Turan'ı takımın başına getirmek istedi. Genç hocanın cevabı ise 'Sezon sonuna kadar Türkiye'den ayrılmayı düşünmüyorum' şeklinde oldu.

AVRUPA'YA GİDEBİLİR

Arda'nın İstanbul ekibiyle kontratı Haziran 2025'de sonra eriyor. Galatasaray kongre üyesi olduğu bilinen Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya henüz genç teknik adamla masaya oturmadı. Akıcı bir şekilde İspanyolca ve İngilizce bilen Arda Turan'ın önümüzdeki dönemlerde Avrupa'da takım çalıştırmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Arda Turan'ı isteyen takım ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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