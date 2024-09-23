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Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz

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Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, maç sonrası kendisine Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında soru sorulmasına tepki gösterdi. Gazetecilere 'Bırakın bu gazeteciliği. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi... Bak Beşiktaş-Eyüpspor maçı var. Bana 9 kere derbi diye sordunuz, sonra sinirlenince Arda sinirlendi oluyor' şeklinde cevap veren Turan, sinirli bir şekilde stadyumdan ayrıldı.

Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, maç sonu kendisine Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili soru sorulmasına sinirlendi.

"9 KERE DERBİ SORDUNUZ"

Genç teknik direktör bir gazeteci ile yaşadığı diyalog sonrası şu ifadeleri kullandı: "Bırakın bu gazeteciliği. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi... Bak Beşiktaş-Eyüpspor maçı var. Bana 9 kere derbi diye sordunuz, sonra sinirlenince Arda sinirlendi oluyor" cevabını verdi. Arda daha sonra röportaj alanından sinirli bir şekilde ayrılarak stadyumdan ayrıldı.

Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (2)

MHSN SRC :

Adamlar basdı geçti daha neyini soruyorsunuz.

25
7
yanıtYanıtla
Sessiz ciglik:

Arada hakli

4
0
yanıtYanıtla
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