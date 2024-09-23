Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, maç sonrası kendisine Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında soru sorulmasına tepki gösterdi. Gazetecilere 'Bırakın bu gazeteciliği. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi... Bak Beşiktaş-Eyüpspor maçı var. Bana 9 kere derbi diye sordunuz, sonra sinirlenince Arda sinirlendi oluyor' şeklinde cevap veren Turan, sinirli bir şekilde stadyumdan ayrıldı.
Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, maç sonu kendisine Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili soru sorulmasına sinirlendi.
"9 KERE DERBİ SORDUNUZ"
Genç teknik direktör bir gazeteci ile yaşadığı diyalog sonrası şu ifadeleri kullandı: "Bırakın bu gazeteciliği. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi... Bak Beşiktaş-Eyüpspor maçı var. Bana 9 kere derbi diye sordunuz, sonra sinirlenince Arda sinirlendi oluyor" cevabını verdi. Arda daha sonra röportaj alanından sinirli bir şekilde ayrılarak stadyumdan ayrıldı.